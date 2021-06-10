Üniversitemiz Rektörüne Nezaket Ziyareti 02-03-2021

Yapı Kredi Bankası Tekirdağ Şube Müdürü Tayfun ERCAN ve Kobi Portföy Yöneticisi Erkan GÜRPINAR, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Yapı Kredi Bankası Tekirdağ Şube Müdürü Tayfun ERCAN ve Kobi Portföy Yöneticisi Erkan GÜRPINAR, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Tayfun ERCAN ile Erkan GÜRPINAR, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin bölgeye katkılarını takdirle karşıladıklarını ifade ederek Rektör ŞAHİN'e çalışmalarında başarılar dilediler.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN ise nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek, kurumlar arası uyumun önemine değindi ve çabalarının yalnız eğitim veren değil, bölgeye katkı sunan bir Üniversite yaratmak için olduğunu belirtti.

Kaynak: Habermetre