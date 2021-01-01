Ümraniye'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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Ümraniye'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

01.01.2021 03:09 | Son Güncelleme: 01.01.2021 03:12
Ümraniye'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye'de giriş katında cila atölyesi bulunan iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Ümraniye'de giriş katında cila atölyesi bulunan iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Elmalıkent Mahallesi Arguvan Sokak'taki binanın bahçesinde çıkan yangın, iş yerine ve üstünde bulunan daireye sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yan binalarda oturan vatandaşları tahliye etti.

İtfaiye yangını diğer binalara sıçramadan söndürmeyi başardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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