Ümraniye'de Geleneksel 15. Sünnet Şöleni

Ümraniye Belediyesi'nce bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen sünnet şöleninde bin 215 çocuk sünnet ettirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Santral Etkinlik Alanında düzenlenen sünnet şöleninde doyasıya eğlenen çocuklara, belediye tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan şölende, daha sonra Ümraniye Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı. Ardından Goncagül ilahi grubu, ilahiler sunduğu programın ardından, çocuklara Karagöz-Hacivat gösterisi sunarak, eğlenceli anlar yaşattı.

Programın sonunda Ümraniye Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklara, Belediyenin kurduğu stantlarda bugünün hatırası olarak kol saati hediye edildi.