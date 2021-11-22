Ümraniye'de bin 730 adet tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım Cuma günü Ümraniye'de bulunan bir adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 774 adet Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, 532 adet paleolitik döneme ait olduğu değerlendirilen deniz canlıları fosilleri, 50 adet toprak altı malzemeleri kama ve bıçaklar, 374 adet yurt dışında alımı ve satımı yasak olan ve çoğunluğu Osmanlı'nın son dönemlerine ait olduğu değerlendirilen metal para buluntuları olmak üzere toplam bin 730 parça çeşitli form ve biçimde tarihi objeler ele geçirildi. Polis ekiplerince ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.