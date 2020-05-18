UMH ordusu, Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladı Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun stratejik öneme sahip Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladığı açıklandı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusunun stratejik öneme sahip Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü sağladığı açıklandı. Yürütülen operasyon kapsamında, üsteki 2 Pantsir hava savunma sisteminin imha edildiği aktarıldı.

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneybatısındaki Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almak için başlattığı operasyon sürüyor. 'Öfke Volkanı' olarak adlandırılan operasyonun basın biriminden yapılan açıklamada, üssün kontrolünün sağlandığı ifade edildi.

VATİYYE ÜSSÜ NEDEN STRATEJİK?

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, geçtiğimiz yılın Nisan ayında başkent Trablus ve çevresini vurmak için Vatiyye Üssü'nü kullanmıştı. Üssün stratejik önemi ise çölün ortasında yer alması ve korunaklı olması olarak biliniyor. Vatiyye Üssü, Mitiga Havalimanı'nın ardından en önemli hava üssü olarak kabul edilirken; üsten sivil uçuş yapılmıyor. Hafter'e bağlı milisler, söz konusu üssü 'Batı operasyonları komuta merkezi' olarak kullanıyordu.

Kaynak: DHA