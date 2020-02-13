"Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"ne başvurular başladı

13.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:14

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) destekleriyle bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" kapsamındaki yarışmalar için başvuru süreci başladı.

Festivalin yapım şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalde bu yıl da 7 Türk-İslam büyüğü filmlere konu edilecek.

Yarışmanın "Tematik Senaryo" kategorisinde, seçilecek en iyi 7 senaryo profesyonel bir ekiple film haline getirilecek. "Kısa Film" kategorisinde de seçilen en iyi 7 kısa film gösterime sunulacak.

"Şiirden şuura" başlığı altındaki Tematik Senaryo kategorisine Fuzuli, Nesimi, Mevlana Celaleddin Rumi, Süleyman Çelebi, Yusuf Has Hacip, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini konu alan senaryolarla katılım sağlanabilecek. Kısa Film kategorisinde ise insan ve insani değerleri yücelten filmler yarışmaya alınacak.

Tematik Senaryo için başvuruların 1 Mayıs'ta, Kısa Film kategorisi müracaatlarının 31 Temmuz'da sona ereceği festivalde toplam 36 bin 500 lira para ödülü dağıtılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Festival Komite Başkanı Eda Sürmeli, festivalin Türkiye'nin manevi iklimine ve öz değerlerine sahip çıkan bir etkinlik olduğunu bildirdi.

Yarışmaya katılacaklara başarıl dileğinde bulunan Sürmeli, "Tematik Senaryo kategorisinde, 7 şehre mal olmuş 7 büyük şahsiyetin mısralarından sinemaya uyarlayacağımız şiirsel sinemayı festivalimize taşıyacağız. Şiir ve sinemayı aynı platforma taşıyarak edebi sinema dilini oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA