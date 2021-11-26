ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, 31 ülkeden 82 sporcu katıldı.

Turnuvada erkekler kategorisinde Güney Afrika'dan Alwande Sikhosana, kadınlarda Japonya'dan Shiori Funamizu, quad kategorisinde milli sporcu Uğur Altınel ve junior kategorisinde İngiltere'den Ben Bartram birinci oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, AA muhabirine, Türkiye'de paralimpik oyunlarından sonraki ilk uluslararası turnuvayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Turnuvanın çok başarılı geçtiğini dile getiren Yurdagül, "Turnuvada quad kategorisinde şampiyon olan milli sporcumuz Uğur Altınel, aldığı puanlarla dünya sıralamasında 15'inciliğe yükselerek kariyerinin en yüksek sıralamasına ulaştı. Uğur Altınel, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nın kota alma aşamasına şimdiden girdi." ifadelerini kullandı.