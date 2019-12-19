Uluslararası Halk Müzikleri Festivali yerli ve yabancı sanatçıları ağırlayacak

19.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:46

Beyoğlu Belediyesi ve Sanat Hayattır Derneği tarafından düzenlenen İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, bu yıl ikinci kez sanatseverleri ağırlayacak.

Şiddete uğrayan kadınlara ithaf edilen festival, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 23 ve 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Müzikal içeriği Yavuz Bingöl Sanat Merkezi (YBSM) tarafından hazırlanan festivalin detayları, YBSM'de düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

"Türkülerimizin yüzde 90'ında kadın vardır"

Toplantıda konuşan Yavuz Bingöl, Anadolu coğrafyasının çok zengin ve güzel olduğunu söyledi.

Bingöl, rock ve caz festivalleri gibi gelenekselleşmiş bir halk müziği festivalinin eksikliğine değinerek, "Biz yine Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle geçen sene ilkini yaptık, 5 gün sürdü. Bu yıl ikincisini yapıyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından çok kıymetli sanatçılarımız var. Türkü dolu güzel bir festival olacak." ifadelerini kullandı.

Kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturması amacıyla bu yılki festivali kadınlara ithaf ettiklerini aktaran Bingöl, "Dikkat ederseniz her türkü insandan söz eder ve o insan da genellikle kadındır. Türkülerimizin yüzde 90'ında kadın vardır. Kadına ağıt, kadına sevda vardır." diye konuştu.

Yavuz Bingöl, Anadolu'nun köklü bir tarihi olduğuna işaret ederek, yurt dışından gelen misafirlerin de kendi halk müziklerini Türkiye'deki müzikseverlerin beğenisine sunduğunu dile getirdi.

Festival hakkında

İstanbul 2. Uluslararası Halk Müzikleri Festivalinin konserleri Grand Pera Emek Sahnesi'nin yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi kampüslerinde yapılacak.

Azerbaycan'dan Alim Qasimov ve Bosna Hersek'ten Divanhana grubunun konuk olacağı festivalde ayrıca Erkan Oğur ve İsmail Demircioğlu ile Yavuz Bingöl de Grand Pera'da konser verecek.

Festival kapsamında Bedia Akartürk, Gülşen Kutlu, Şükriye Tutkun, Suzan Kardeş, Özlem Özdil, Ender Balkır, İsmail Altunsaray, Grup İmera, Gülay, Tolga Kaya, Emel Tasçıoğlu, Şems Trio ve Aysel Yakupoğlu, kampüs konserlerinde sevenleriyle buluşacak.

Türk halk müziğinin konuşulacağı panellerin de düzenleneceği festival, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenleri 23 Aralık'ta Grand Pera'da konuk edecek.

Festival kapsamında ayrıca Anadolu'nun müzik dünyasına armağan ettiği enstrümanların yer aldığı bir sergi ve bu sergi kapsamında bağlama yapım atölyesi de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA