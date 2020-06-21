Uluslararası Göç Filmleri Festivali - Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl ilki gerçekleştirilen dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali 'Uluslararası Göç Filmleri Festivali, gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda 'artırılmış gerçeklikle' düzenlenen yeni...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl ilki gerçekleştirilen dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali 'Uluslararası Göç Filmleri Festivali, gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda 'artırılmış gerçeklikle' düzenlenen yeni nesil kapanış töreninde konuştu. Kaynak: AA