Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışları sona erdi

- Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışları sona erdi Ödüller sahiplerini buldu Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışlarında ödüller sahiplerini buldu.

- Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışları sona erdi

Ödüller sahiplerini buldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışlarında ödüller sahiplerini buldu.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TOSFED yarış pistinde gerçekleşti. Düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları 65 takımın, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ise 36 takımın katılımıyla gerçekleşti. 6 gün süren yarış bugün itibariyle sona erdi. Düzenlenen ödül töreninde kazanan takımlar kupalarına kavuştu. Dereceye giren takımlara ödül çeki takdim edildi. Kupaları ise TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır verdi. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarının kazanan takımlarına ödülleri ise 21- 26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.

İlk defa yarışmaya katılan liseliler ödüllerine kavuştu.

Bu yıl ilk defa liselerin katıldığı yarışlarda kurul özel ödülü, katılan okullar arasındaki 5 takım arasında paylaşıldı. Kurul özel ödülünde The Gaca, Muteg EA, Wolfmobil, İstiklal EC ve Aaatlas takımları ödüle layık görülürken, görsel tasarım alanında ise Generation Technic, Cezeri Yeşil, Mega Solo ve Esatamat takımları ödüllerini aldı. Yerli tasarım ödülünde de 3 lise takımı ödüle layık görüldü. Ödüle layık görülen takımlar, E Caretta, Yeşilyurt Bilgi Evi ve Team Mostra takımları oldu.

Yarışmaya katılan üniversitelere 4 kategoride ödül verildi

Üniversite takımları kurul özel, görsel tasarım, teknik tasarım ve yerli ürün teşvik kategorisi olmak üzere 4 kategoride ödüllendirildi. Kurul özel ödülünün sahibi Samüelar olurken, görsel tasarım ödülüne ise Adyu Cendere layık görüldü. Teknik tasarım ödülünün sahibi ise Göktürk takımı oldu. Yerli ürünleri teşvik kategorisinde de YTU AESK_H takımı birinci, Çukurova Electromobile takımı ikinci, Yomra Gençlik Merkezi Enerji Teknolojileri Topluluğu ise üçüncü oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız