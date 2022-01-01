Uludağ eteklerinde kaybolan Danimarka uyruklu kişiye ulaşıldı - Haberler
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Uludağ eteklerinde kaybolan Danimarka uyruklu kişiye ulaşıldı

Uludağ eteklerinde kaybolan Danimarka uyruklu kişiye ulaşıldı
AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Bursa'dan Uludağ'a yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Danimarka uyruklu kişi bulundu.

ANTALYA (AA) - Bursa'dan Uludağ'a yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Danimarka uyruklu kişi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Antalya'dan Bursa'ya gelen Yusuf Sephizade (21), dün öğle saatlerinde Uludağ'a doğru yürüyüşe çıktıktan sonra ani sis bastırması sonucunda kayboldu.

Kaybolan kişiyle telefon görüşmesi gerçekleştiren jandarma ekipleri, Sephizade'nin Kestel ilçesi Alaçam mevkisinde olduğunu belirledi.

Sephizade, jandarmaya ait Bayraktar İHA TB2 ile yer tespitinin yapılmasının ardından AFAD ve JAK ekipleri tarafından Gavurpınarı mevkisinde kurtarıldı.

Bölgenin sarp ve yamaç olması nedeniyle Sephizade'yi köylülerin traktörüyle indiren ekipler, daha sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yusuf Sephizade, gerekli tetkiklerden sonra taburcu edildi.

Uludağ eteklerinde kaybolan Danimarka uyruklu kişiye ulaşıldı

Uludağ eteklerinde kaybolan Danimarka uyruklu kişiye ulaşıldı

Uludağ eteklerinde kaybolan Danimarka uyruklu kişiye ulaşıldı

Uludağ eteklerinde kaybolan Danimarka uyruklu kişiye ulaşıldı

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AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri

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