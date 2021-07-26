Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tedbirlerimizi Almış Durumdayız."
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tedbirlerimizi Almış Durumdayız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Tedbirlerimizi Almış Durumdayız.'
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bildirdiği yoğun yağışa karşı gerekli tedbirleri aldıklarını ve bütün kurumlarla teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bildirdiği yoğun yağışa karşı gerekli tedbirleri aldıklarını ve bütün kurumlarla teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu beraberindeki Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve kurum müdürleriyle birlikte Güneysu ilçesindeki çalışmaları inceldi. Heyelanda zarar gören işyerlerini ziyaret etti. Güneysu Belediyesinde çalışmaların son durumuyla ilgili değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katıldı.

İncelmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu Afetin izlerini ortadan kaldırmak için topyekun mücadele verildiğini belirterek, günlük ihtiyaçlara ilişkin rutin çalışmaların yanı sıra 40 noktada da kalıcı projelere başladıklarını ifade etti.

Meydana gelen afetler dolayısıyla sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirten Karaismailoğlu, devletin bütün kurumları ile çalışmalarına devam ettiğini ve yaraların en kısa sürede sarılacağını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, Bölgede yaşanan afetin ilk saatlerinden hemen sonra acil ihtiyaçların hepsini karşıladıklarını, bütün ulaşım yollarını ve haberleşme sistemlerini faaliyete geçirdiklerini aktararak, "Afetlerde vefat eden ve sele kapılarak kaybolan vatandaşlarımızın olması bizim için çok üzücü oldu. Rize'de 2, Murgul'da da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları ekiplerimiz tarafından yoğun şekilde devam ediyor. " dedi

Afetin ilk anından itibaren devletin bölgede tüm vatandaşlarına sahip çıktığına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşımızın devletine güveni tam. Vatandaşın devlete güveni ile devletin de vatandaşına sahip çıkması ile bu sorunların kısa sürede üstesinden geleceğiz. Zaten normal hayat için herhangi bir sıkıntı ve herhangi bir ihtiyaç yok. Biz kalıcı projelerimizi de bir taraftan yapıyoruz. " dedi.

Meteoroloji'nin bölgede bu gece ve yarın için yoğun yağış uyarısında bulunmasının ardından bölgede tedbirlerin alındığını belirten Bakan Karaismiloğlu, "Tedbirlerimizi almış durumdayız. Bütün kurumlarımız teyakkuz halindeler. En kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldıracağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi bütün vatandaşlarımızı afet öncesi günlerine kısa sürede döndüreceğiz. Hatta kalıcı projelerimizi yapıp inşallah bu afet durumlarında böyle bir sıkıntıların yaşanmaması için de bütün çabamızı ve gayretimizi göstereceğiz. " Diye konuştu.

Mağdur olan vatandaşların taleplerinin, devletin ilgili kurumlarınca birebir görüşmeler yapılarak alındığını ifade eden Karaismailoğlu, bunların da bir hal yoluna koyulup kısa sürede anlaşma sağlanacağını aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, hasar gören altyapı ve yollara yönelik çalışmalarda şu anda yüzde 95'ler seviyesine ulaşıldığını söyledi.

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Kaynak: Habermetre

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