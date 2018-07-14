Ulaş'ta Tayini Çıkan Vaiz İçin Veda Programı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tayini çıkan din görevlisi için veda programı düzenlendi.

Ulaş Müftülüğünde görevli İlçe Vaizi Mustafa Demir'in, Gaziantep'in Nizip ilçesine atanması dolayısıyla müftülük personeli tarafından program düzenlendi.

İlçedeki bir lokantada gerçekleştirilen programda konuşan Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, tayini çıkan Demir ile yaklaşık 2 yıldır birlikte görev yaptıklarını belirterek, "Bizler görevlerimiz gereği zaman zaman yer değiştirerek her zaman bir bayrak yarışında oluyoruz. Tecrübe ve birikimlerimizle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Hocamıza yeni görev yerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ulaş Müftüsü İzzet Kendir ise Demir'in çalışmalarıyla örnek bir personel olduğunu dile getirerek, "Rabbim gittiği her yerde ilmini artırsın, kendisinden razı olsun. Yeni görev yerinde güzel hizmetler yapacağına inanıyor, başarılar diliyorum." dedi.

Kaymakam Yılmaz, Mustafa Demir'e teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.