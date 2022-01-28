Ulaş Kaymakamı Sözen'den doğuştan engelli Buğra'ya doğum günü sürprizi - Haberler
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Ulaş Kaymakamı Sözen'den doğuştan engelli Buğra'ya doğum günü sürprizi

AA, Çetin Karaçoban - Güncel
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Ulaş Kaymakamı Sözen'den doğuştan engelli Buğra'ya doğum günü sürprizi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen, doğuştan bedensel engelli Buğra Gül'e doğum günü sürprizi yaptı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen, doğuştan bedensel engelli Buğra Gül'e doğum günü sürprizi yaptı.

Sözen, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz ve polis memuru İlker Özkan, Yeşilyurt Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde ziyaret ettikleri Gül için pasta kesti.

Pastadaki mumları üfleyen Buğra'nın heyecanlı ve mutlu olduğu görüldü.

Gül'e çeşitli hediyeler veren Sözen, "21 yaşına giren kardeşimize doğum günü sürprizi yapmak istedik. Onun mutluluğu her şeye değer." dedi.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Hisarcık, Engelli, Sivas, Doğum, Güncel, Haber

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