Ukrayna: Rusya, Seçimlerimize Müdahale Etme Hazırlığında

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko; Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna seçimlerine ciddi müdahalelerde bulunma hazırlığında olduğu konusunda şüphe duymadığını belirtti.

Poroşenko, Ukrayna'nın ülkedeki seçim sürecine olası Rusya müdahalesine karşı önlem alma hazırlığında olduğunu açıkladı.

Kiev'in bu konuda uluslararası toplum ile ortak hareket edeceğinin altını çizen Ukraynalı lider, "Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyine, seçimlere müdahalede bulunulmasının önüne geçilmesi konusunda ayrı bir toplantı düzenlenmesi talimatı veriyorum. Uluslararası partnerlerimizle ortak bir cephe halinde, vatandaşlarımızın özgür demokratik iradelerine karşı yapılan hibrit çağrıların önüne geçmeye hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Ukrayna'da parlamento seçimlerinin 27 Ekim 2019, devlet başkanlığı seçimlerinin 31 Mart 2019 tarihlerinde yapılması bekleniyor.

Son seçim anketine göre eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun halk desteği yüzde 20, Devlet Başkanı Poroşenko'nun yüzde 8.0 civarında. - Kiev