Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Fransız mevkidaşıyla Rus askeri hareketliliğini görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Fransız mevkidaşıyla Rus askeri hareketliliğini görüştü

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Fransız mevkidaşıyla Rus askeri hareketliliğini görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini ele aldı.

Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici
Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini ele aldı.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, görüşmede Fransa'nın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna sınırlarında askeri varlığını artırmasını, Fransa'nın endişeyle takip ettiğini belirten Kuleba, "Normandiya formatını aktif ve sonuç verici olarak sürdürmek konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Caner Erkin Şenol Güneş Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Fransız mevkidaşıyla Rus askeri hareketliliğini görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 21:30:00. #1.15#
title