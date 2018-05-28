Trabzonsporlu Uğur Demirok Medipol Başakşehir Yolunda

Spor Toto Süper Ligi 3. sırada bitiren Medipol Başakşehir defans hattına takviye yapmaya hazırlanıor. İstanbul temsilcisi Trabzonspor'da sözleşmesi sona eren Uğur Demirok ile ilgileniyor. Anlaşma resmiyete dökülürse Başakşehir, bonservis bedeli ödemeden milli futbolcuyu transfer edecek.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Uğur Demirok'un yöneticilerin kendisi ile masaya oturmaması nedeniyle başka takımlarla görüşmelere başladığı öğrenildi. İstanbul'un yolunu tutmak üzere olduğu öğrenilen deneyimli stoperin Medipol Başakşehir ile görüşme yaptığı ifade edildi. (Habertürk)