Uganda, 36 milyon doz Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısı alacak
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Uganda, 36 milyon doz Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısı alacak

19.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:13
Uganda, 36 milyon doz Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısı alacak

Uganda'da hükümet, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 36 milyon doz aşı siparişi verdi.

Uganda'da hükümet, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 36 milyon doz aşı siparişi verdi.

Uganda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Judith Nabakooba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiliz Oxford-AstraZeneca aşısı alacaklarını bildirdi.

Nabakooba, "Toplam 36 milyon doz aşı alacağız. Bunun 18 milyonu hükümet tarafından karşılanırken kalan kısmı da Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) tarafından sağlanacak." ifadesini kullandı.

İlk adımda 9 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini aktaran Nabakooba, aşılamanın sağlık çalışanları, öğretmenler ve güvenlik güçleri gibi yüksek risk taşıyan meslek gruplarından başlayacağını kaydetti.

Ülkede 35 bin 543 kişide Kovid-19 tespit edildi, 1420 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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