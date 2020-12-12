Uçma hayalini paraşütle gerçekleştiren genç ülke semalarında süzülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uçma hayalini paraşütle gerçekleştiren genç ülke semalarında süzülüyor

12.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:17
Uçma hayalini paraşütle gerçekleştiren genç ülke semalarında süzülüyor

Nevşehir'de yaşayan Emin Tugay Kekeç, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Türkiye'de ve Rusya'da aldığı paraşüt eğitimi sayesinde farklı ortamlarda paraşütle atlamayı deniyor.

Nevşehir'de yaşayan Emin Tugay Kekeç, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Türkiye'de ve Rusya'da aldığı paraşüt eğitimi sayesinde farklı ortamlarda paraşütle atlamayı deniyor.

Ürgüp ilçesindeki Kapadokya Üniversitesinde Uçak Teknolojisi Programında öğretim görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Kekeç, "Benim için bir tutku" dediği paraşütle, sıcak hava balonu, kayalık yamaç ve dağlık alanlarda uçurumlardan atlayış gerçekleştiriyor.

Kekeç, 2017 yılında ilkini gerçekleştirdiği Kapadokya'da sıcak hava balonundan atlamasının ardından bölgede benzer etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

Emin Tugay Kekeç, en son peribacalarıyla kaplı Göreme beldesi yakınlarına 800 metre yükseklikteki balondan atlayarak takdir kazandı.

Kekeç, AA muhabirine, yılın tüm günlerinde uçmak için fırsat kolladığını, vakit buldukça hazırlığını yapıp farklı alanlardan serbest ve yamaç paraşütü ile atlayış yaptığını belirtti.

Aldığı eğitimlerin ardından yaklaşık 8 yıldır paraşütle uçtuğunu anlatan Kekeç, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde gökyüzünde özgürce süzülme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Kekeç, "Paraşüt benim için özellikle lise dönemlerinde bir hayaldi. Lise sonu ve üniversite yıllarında Türk Hava Kurumu tarafından düzenlenen kurslara katıldım. Rusya'da eğitim aldım. 8 yıldır yamaç paraşütü, iki yıldır da profesyonel anlamda serbest paraşüt yapıyorum." dedi.

Türkiye'de son yıllarda paraşüt sporuna ilginin arttığını dile getiren Kekeç, bu kapsamda kurulan kulüplerde meraklılarına ders vermeye de devam ettiğini söyledi.

"Türkiye'de paraşütle uçuş yapılacak alan imkanı çok yüksek"

Türkiye'nin, hava koşullarının uygunluğu sayesinde yılda en çok uçuş gün ortalamasına sahip ülkelerden olduğunu aktaran Kekeç, paraşüte ilgi duyanların ülke genelindeki farklı merkezlerde tecrübe edinme fırsatına sahip olduğunu vurguladı.

Yakın zamanda yurt dışında eğitim alarak, halk arasında "yarasa adam" olarak bilinen kıyafetle Türkiye'nin çeşitli noktalarında uçmayı hedeflediğini dile getiren Kekeç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de aklınıza gelebilecek her yerde yamaç paraşütü ile uçuş yaptım, yazları dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezi konumundaki Ölüdeniz bölgesinde ticari amaçlı ve hobi uçuşları yapıyorum. Gerçekten özgürlük denilen şey gökyüzünde tek başınıza kaldığınız andır. Bir tanımlama yapamıyorum, bu duyguyu sadece yaşayanlar bilir. Havada, vücudunuzu kullanarak kendinize yön verebildiğiniz ve sonrasında paraşütü açarak güvenli şekilde yere inebildiğiniz bir spor. Türkiye'de pek çok ülkede olmayan bir şekilde bu sporu yapabilmemize olanak sağlayan yamaçlar, hava araçlarına sahibiz. Türkiye'de özellikle ticari amaçla uçuş yapabilecek pilotlar, başka ülkelere göre daha çok imkana sahip. Tecrübe edinebilecekleri ortamlar çok fazla. Kayseri, Fethiye, Denizli, Alanya gibi bölgeler aktif olarak sürekli uçuş yapılan bölgeler ve hava şartları nedeniyle yıl boyunca çoğu günler uçuş yapılan yerler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

İlgili Haberler

Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi
Görme engeline rağmen birçok hayalini gerçekleştirdi
Son dakika haber: Çocukluk hayalini doğup büyüdüğü tarihi mahallenin belgeselini çekerek gerçekleştirdi
Son dakika haber: Çocukluk hayalini doğup büyüdüğü tarihi mahallenin belgeselini çekerek gerçekleştirdi
Engelli gencin yürüyüş bandı hayali gerçek oldu
Engelli gencin yürüyüş bandı hayali gerçek oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Şener Şen Cemal Hünal Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Pierre Webo Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Ateş İlaç Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uçma hayalini paraşütle gerçekleştiren genç ülke semalarında süzülüyor - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:25:44. #1.14#
title