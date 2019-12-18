Uçakta olay çıkartan kadın yolcu adliyeye sevk edildi
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Uçakta olay çıkartan kadın yolcu adliyeye sevk edildi

SABİHA Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketinin uçağında olay çıkartan Nikar D. adliyeye sevkedildi.

18.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:49
Uçakta olay çıkartan kadın yolcu adliyeye sevk edildi

SABİHA Gökçen Havalimanı'ndan 'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketinin uçağında olay çıkartan Nikar D. adliyeye sevkedildi.

Edinilen bilgiye göre, 06.45'te Havalimanı'ndan Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek için kalkış hazırlıkları yapan özel bir havayolu şirketine ait uçakta bulunan Nikar D. adlı yolcu 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırdı. Uçaktaki görevlilerin bildirmesi üzerine polis, Nikar D.'yi gözaltına aldı. Nikar D. daha sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Uçakta olay çıkartan kadın yolcu adliyeye sevk edildi
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