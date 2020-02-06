: Uçak kazasında hayatını kaybeden Koçar'ın cenazesi memleketi Tekirdağ'a getirildi

06.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:50

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması sonucu yaşamını yitiren Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi, memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi.

Diş hekimi Koçar'ın (30) cenazesi, İstanbul'daki işlemlerin ardından eşi Gökhan Koçar'a teslim edildi.

Cenaze daha sonra İstanbul'dan Tekirdağ'a getirilerek Malkara Devlet Hastanesinin morguna konuldu.

Hastane önüne gelen Zehra Bilgi Koçar'ın annesi Zülfiye ile babası Cemil Bilgi'nin büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.

Koçar'ın amcası Şadan Bilgi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeninin İzmir'de görev yaptığını belirterek, "Eşinin yanına gidiyordu. Elim bir kaza ile yeğenimizi kaybettik.Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Allah herkese sabır versin." dedi.

Koçar'ın cenazesinin yarın cuma namazının ardından Malkara Asri Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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