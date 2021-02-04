Tuzla Belediyesi iş birlikleriyle istihdam sağlamaya devam ediyor

Tuzla'da işveren ile iş arayan arasında istihdam köprüsü kuran Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM), özel bir grup şirketi ile yapılan iş birliği kapsamında 20 kişi daha iş sahibi oldu.

Tuzla'da işveren ile iş arayan arasında istihdam köprüsü kuran Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM), özel bir grup şirketi ile yapılan iş birliği kapsamında 20 kişi daha iş sahibi oldu. TUZKAM'ın yaptığı çalışmalar ile son 3 ayda yaklaşık 2 bin 500 kişi, işe yönlendirildi.

Tuzla'da işveren ile iş arayan arasında köprüsü kuran Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, vatandaşları işe yönlendirmeye devam ediyor. TUZKAM ile Eczacıbaşı ile yapılan iş birliği kapsamında 20 kişi daha iş sahibi oldu. Firmanın Tuzla'da bulunan mobilya üretim tesis için yapacağı işe alım için TUZKAM iş birliğinde toplu iş görüşmedi gerçekleştirildi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplu iş görüşmesi koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirildi. İş görüşmesine gelen adaylar, form doldurduktan sonra bire bir görüşme gerçekleştirdiler. TUZKAM'ın yaptığı çalışmalar ile son 3 ayda yaklaşık 2 bin 500 kişi, işe yönlendirildi.

"İSTİHDAMIN ARTIRILMASI KONUSUNDA FAYDALI BİR GÜN"

Firmanın İnsan Kaynakları Sorumlu Uzman olarak görev yapan Ayşegül Şeker Kömürcü, "Bugün Tuzla Belediyesi ile beraber toplu iş görüşmesini gerçekleştiriyor olacağız. Eczacıbaşı ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarından bir tanesidir. Bu alanda Tuzla'da faaliyet gösteren yıkanma alanları ve mobilya alanları için iş alımlarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Bu anlamda Tuzla Belediyesi'nin bize sunmuş olduğu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Umarım vatandaşlarımız ile istihdamın artırılması konusunda faydalı bir gün geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"BİR KAÇ AYDIR İŞSİZİM, İNŞALLAH OLUMLU GEÇER"

Toplu iş görüşmesine gelen 23 yaşındaki Mehmet Fatih Çetinkaya, "Ön lisans mezunuyum. Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi'ne kayıt yaptırmıştım. Mesaj bilgisi olarak iş hakkında bana bilgi geldi. Burada görüşme olduğunu dahil. Mesajı görünce bende mülakata geldim. İnşallah olumlu geçer. Birkaç aydır işsizim. İnşallah olumlu geçer. Belediyenin bu hizmeti için de emeği geçen herkese teşekkür ederim. İşsiz gençler için iyi oluyor ve bayağı bir istihdam sağlanmış oluyor " dedi. Tuzla Belediyesi tarafından kendisine mesaj geldiğini belirten Okan Çaka, "Tuzla Belediyesi tarafından bana bir mesaj geldi. Toplu bir mesaj geldiği için öğrendik. İşe geldik. Bakalım toplu görüşmemizi sağlayacağız. İnşallah olumlu olur ve daha güzel bir yerlere geliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı