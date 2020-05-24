Turuncu renkli köpek görenleri şaşırttı Kütahya'da bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce turuncu renge boyandı.

Kütahya'da bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce turuncu renge boyandı. Dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Zafer Meydanı'nda gördükleri turuncu renkli köpeği şaşkınlıkla izlediler. Saç boyasıyla boyandığı tahmin edilen köpek, bir süre meydanda dolaştıktan sonra ara sokaklarda izini kaybettirdi. - KÜTAHYA Kaynak: İHA