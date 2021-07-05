TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken son yolculuğuna uğurlandı
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TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken son yolculuğuna uğurlandı

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken (32), Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken (32), Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Narmanlı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu kurum ve kuruluşlarının ve STK temsilcileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Antalya'da girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken'in ölüm haberi şehirde üzüntüyle karşılandı. Özeken'in sosyal medya hesabından paylaştığı "Hayat çok kısa. ve zaman her şeye gebedir" paylaşımı yürek burktu. - ERZURUM

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken son yolculuğuna uğurlandı
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken son yolculuğuna uğurlandı
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken son yolculuğuna uğurlandı
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken son yolculuğuna uğurlandı
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken son yolculuğuna uğurlandı
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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