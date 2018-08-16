Turksporu Dergisi Okuyucusuyla Buluştu

Turkcell'in yeni yüzü TURKSPORU dergisi yayın hayatına başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3 ayda bir yayımlanacak olan ve Türk sporunun gelişimine katkı sunmayı hedefleyen e-dergi, Türkiye'de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Dergilik uygulaması içinde olacak.

Sporcuların elde ettiği gurur verici başarıları herkesle paylaşmak ve spor sevgisini daha büyük kitlelere ulaştırmak için hayata geçirilen TURKSPORU dergisi, içerikleriyle Türkiye'de dijital yayıncılığı başlatan Dergilik uygulamasında yerini aldı.TURKSPORU dergisinin ilk sayısının kapak konusu şampiyon sprinterler Mizgin Ay ve Ramil Guliyev'in sosyal medyada başlayıp pistlerde sonuçlanan atışması oldu.

Derginin ilk sayısında Mizgin Ay, Ramil Guliyev ve Edanur Kılıç röportajları yer aldı. Turkcell kullanıcıları TURKSPORU dergisini Dergilik uygulamasından internet paketlerinden yemeden okuyabilecek, ayrıca bütün operatörlerin kullanıcıları TURKSPORU dergisine ücretsiz olarak erişebilecek.

1000'e yakın yabancı dergiyle birlikte, uygulama üzerinde 1400 dergi ve 95 gazete ile toplamda 1500'e yakın içeriğe sahip olan Dergilik uygulaması içinde yer alacak TURKSPORU dergisi, TURKSPORU'na damga vuran milli sporcularla çok özel röportajlar, farklı spor dallarıyla ilgili ilginç bilgiler, başarı hikayeleri ve TURKSPORU ile ilgili son gelişmelerin yer aldığı zengin içeriğiyle sporseverleri bekliyor.