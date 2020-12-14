Türksat 5A'nın ömrü 30 yıl olacak, Türkiye'nin yörünge hakları güvenceye alınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türksat 5A'nın ömrü 30 yıl olacak, Türkiye'nin yörünge hakları güvenceye alınacak

14.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:30

ZEYNEP ÇETİNKAYA/ARİFE YILDIZ ÜNAL - Airbus Uzay Sistemleri Başkanı Jean Marc Nasr, uzaya gönderilmesi için hazırlıkların sürdüğü Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın 30 yıllık ömre sahip olacağını belirterek, "Bu da Türkiye'nin yörünge haklarının güvenceye alınmasını sağlayacak.

ZEYNEP ÇETİNKAYA/ARİFE YILDIZ ÜNAL - Airbus Uzay Sistemleri Başkanı Jean Marc Nasr, uzaya gönderilmesi için hazırlıkların sürdüğü Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın 30 yıllık ömre sahip olacağını belirterek, "Bu da Türkiye'nin yörünge haklarının güvenceye alınmasını sağlayacak." dedi.

Nasr, video konferans yöntemiyle AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı, Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'ya ilişkin bilgi verdi.

Türksat AŞ ile Airbus D&S arasında Türksat 5A'nın üretimine ilişkin 9 Kasım 2017'de sözleşme imzalandığını anımsatan Nasr, sözleşmenin hemen ardından da uyduların üretimine başlandığını söyledi.

Nasr, Türksat 5A uydusunun entegrasyon ve test faaliyetlerinin tamamlandığını ve bu ayın sonunda fırlatılmaya hazır hale getirildiğini bildirdi.

Uydu fırlatılma tarihinde meteorolojik şartlar, teknik gereksinimler gibi çeşitli nedenlerle gecikmenin yaşanabileceğine işaret eden Nasr, bundan dolayı uydu fırlatmalarında tarihle ilgili kesin konuşmamak gerektiğini dile getirdi.

"Yeni teknolojiler uyduda ömrü uzatıp, ağırlığı azaltıyor"

Türksat AŞ ile yapılan sözleşmenin ardından üretimine başlanan Türksat 5A uydusunun zamanında tamamlanması için çalıştıklarını vurgulayan Nasr, "5'inci nesil uydularda kullanılan yeni teknolojiler, uydunun ömrünün kayda değer şekilde artmasına ve fırlatma ağırlığının azaltılmasına imkan sağlıyor." diye konuştu.

Uydunun teknik özelliklerine ilişkin de bilgi veren Nasr, şunları kaydetti:

"Türksat 5A uydusunun yörüngedeki ömrü 30 yıl olacak. Bu da Türkiye'nin yörünge haklarını güvenceye alacak. Ömrünün uzun olması dolayısıyla uydu, daha kapsamlı operasyonlar gerçekleştirebilecek. Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın, önceki jenerasyon uydularına göre kapasitesi yüzde 45, ömrü iki kat daha fazla olacak."

Nasr, uydunun sabit yörüngeye 31 derece doğu meridyeni yayın bandı içinde oturacağını, fırlatma ağırlığının 3,5 ton olacağını bildirdi.

"Türksat ile ilişkimiz 'güven' üzerine kurulu"

Türksat AŞ'nin ve Türksat 5A'nın yapımında görev alan Türk mühendislerinin güven ve kararlıkla çalıştığını vurgulayan Nasr, şu değerlendirmede bulundu:

"Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ile de güven ve açık sözlülük üzerine kurulu ilişkimiz oldu. Çok yetkin mühendislerle çalışıyoruz. Seyahat etmenin zor olduğu, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı Kovid-19 salgını sürecinde, uyduyla ilgili çalışmaları sürdürdük. Bence bu kurumlar arasındaki güvenin ve iş birliğinin örneği. Şen'e ve ekibine Airbus'a destek ve güveni için teşekkür ediyorum."

Türksat 5A'nın ömrü 30 yıl olacak, Türkiye'nin yörünge hakları güvenceye alınacak
Türksat 5A'nın ömrü 30 yıl olacak, Türkiye'nin yörünge hakları güvenceye alınacak
Türksat 5A'nın ömrü 30 yıl olacak, Türkiye'nin yörünge hakları güvenceye alınacak
Türksat 5A'nın ömrü 30 yıl olacak, Türkiye'nin yörünge hakları güvenceye alınacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

İlgili Haberler

Zeydan Karalar: '30 yıldır burada böyle bir hizmet olmadı'
Zeydan Karalar: "30 yıldır burada böyle bir hizmet olmadı"
'Yükseköğretim güvencesi altında verilen eğitimlere güvenin'
"Yükseköğretim güvencesi altında verilen eğitimlere güvenin"
İnsan hakları penceresinden 2020: Adaletsizlik, protestolar ve baskılar bu yıl da gündemden düşmedi
İnsan hakları penceresinden 2020: Adaletsizlik, protestolar ve baskılar bu yıl da gündemden düşmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Ali Palabıyık Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Erkek Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türksat 5A'nın ömrü 30 yıl olacak, Türkiye'nin yörünge hakları güvenceye alınacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 12:58:08. #1.15#
title