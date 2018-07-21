Türkiye ve Suriye'nin Ortak Kültürel Öğeleri "Desen"E Dönüşüyor

Farklı etnik yapıların yüzlerce yıldır bir arada yaşadığı Mardin'de, Türk Kızılayı öncülüğünde açılan tasarım atölyesinde Türkiye ve Suriye'deki ortak kültürel öğeler desene dönüşecek.

Türk Kızılayı Mardin Toplum Merkezinde Türkiye ve Suriye kültürlerinin yansıtılmasına yönelik "Desen Tasarım Atölyesi açıldı.

Atölyede aralarında Türk, Kürt, Arap ve Süryanilerin de bulunduğu 5'i Suriyeli 10 kadın, yaşadıkları bölgenin kültür öğelerini ön plana çıkaracak ve birleştirecek desen çalışması yapıyor.

Hazırlanan desenlerin özel sektör temsilcilerine ya da kamu kurum kuruluşlarına satışı ile kadınlara gelir sağlanması hedefleniyor.

"Türk Kızılayı'nın yapmış olduğu proje takdire şayan"

Atölyede kadınlara eğitim veren Destek Tasarım Akademisi Başkanı ve grafik tasarımcı Ali Akdamar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin'de bulunmaktan ve böyle bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çok heyecan verici ve çok önemli bulduğu çalışma için kente geldiğini belirten Akdamar, "Değişik toplum gruplarından ağırlıklı olarak da Suriye'den gelen kadınlarla beraberiz. Bu coğrafyada ortak değerlerimiz var. Sınırlarımız ayrı olsa bile bu değerler üzerinden ilişkilerimizi yürütüyoruz." dedi.

Kadınlara gelir getirici çalışmaların önemine değinen Akdamar, Suriye'de savaşın sona ermesiyle Türkiye'de yaşayan insanların ülkelerine geri dönmek isteyeceğine işaret ederek, "Bu insanlar kendi değerlerini ortaya koyup, tasarımlar yapacak, simgeler çizecekler. Bunları ürün haline getirip çanta, tişört gibi çeşitli malzemelerin üzerine basacağız ve bir mesaj vereceğiz. Burada üretimler yapacağız ve gelir elde edeceğiz. Türk Kızılayı'nın yapmış olduğu proje takdire şayan." ifadelerini kullandı.

"Kendimizi geliştireceğimize inanıyorum"

Suriyeli Süryani asıllı Rezuk Yemin, Mardin'de Türk, Kürt, Arap, Süryani ve Alevilerin bir arada kardeş gibi yaşadığını belirtti.

Türk Kızılayı'nın çok desteğini gördüklerini aktaran Yemin, "Türk Kızılayı'nı çok seviyorum, bize her alanda yardımcı oluyor. Ortak güzel desenler çıkaracağımıza ve kendimizi geliştireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"Yaptığımız tasarımları dünyada görmek bize gurur verir"

Mardinli Aynur Erdem, kentte herkesin bir arada hoşgörü içerisinde yaşadığını ve bunu modellere yansıtarak şehri en iyi şekilde dünyaya tanıtmayı arzu etiklerini söyledi.

Erdem, "Yaptığımız tasarımları dünyada görmek bize gurur verir. Türk Kızılayı'na teşekkür ederiz." dedi.

Suriyeli Sabiha Muhammed ise ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını anlattı.

Güzel desenler yapmak istediğini aktaran Muhammed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Kızılayı'na kendilerine sundukları destekten dolayı teşekkür etti.