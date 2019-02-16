Türkiye ve Kosovalı Futbol Veteranları Dostluk Maçında Buluştu

Kosova'nın 17 Şubat Bağımsızlık Günü etkinlikleri çerçevesinde Kosovalı veteranlar ile Türkiye Veteranlar Futbol Ligi Karması arasında dostluk maçı yapıldı.

Kosova Futbol Federasyonunun daveti üzerine ülkeye gelen Türkiye Veteranlar Futbol Ligi Karması ile Kosovalı veteranlar, Prizren'deki şehir stadında düzenlenen dostluk maçında karşılaştı.

Dostluk maçını, Türkiye'nin Priştine Büyükelçişi Çağrı Sakar, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi ve çok sayıda temsilci izlerken, Kosovalı sporseverler de maça yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşma öncesi düzenlenen törende, Türkiye Veteranlar Futbol Ligi Karması'nın teknik direktörlüğünü yapan Tanju Çolak'a, Kosova Futbol Federasyonu tarafından plaket ve forma takdim edildi.

Çolak, bağımsızlığının 11. yılında, kardeş ülke olarak nitelendirdiği Kosova'da olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Kosova halkının özgürlüklerini kutluyorum. Onlarla birlikte olduğumuzu, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kosova Meclis Başkanı Danışmanı Levent Buş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu tür organizasyonların önümüzdeki dönemde daha sık olacağına inanıyorum. Türkiye ile Kosova arasında sosyal ve ekonomi alanındaki iş birliğinin yanında spor faaliyetleri de artacaktır." dedi.

Dostluk maçı, ev sahibi Kosova takımının 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kosova, 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etmişti.

Kaynak: AA