TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
-------------------------------------------------------28/04 10: 00 Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi29/04 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/04 10: 00 Hizmet üretici fiyat endeksi30/04 10: 00 Turizm gelirleri30/04 10: 00 Dış ticaret dengesi (nihai)30/04 11: 00 Giriş çıkış yapanlar30/04.
TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------28/04 10: 00 Uluslararası rezervler ve döviz likiditesi29/04 10: 00 Ekonomik güven endeksi29/04 10: 00 Hizmet üretici fiyat endeksi30/04 10: 00 Turizm gelirleri30/04 10: 00 Dış ticaret dengesi (nihai)30/04 11: 00 Giriş çıkış yapanlar30/04 10: 00 Elektrik üretim-iletim30/04 10: 00 Katı yakıtlar01/05 12: 00 İTO perakende fiyatlar03/05 10: 00 TÜFE, ÜFE03/05 10: 00 İmalat PMI03/05 11: 00 Dış ticaret dengesi04/05 14: 30 Finans dışının döviz pozisyonu04/05 14: 30 Reel efektif döviz kuru05/05 10: 00 TCMB beklenti anketi06/05 10: 00 İstatistiklerle aile06/05 14: 00 TCMB politika faizi07/05 10: 00 Taşıt-kilometre istatistikleri07/05 10: 00 Finansal yatırım araçları 07/05 10: 00 Dış ticaret endeksleri07/05 11: 00 Tesis istatistikleri07/05 11: 00 Konaklama istatistikleri 07/05 17: 30 Hazine nakit dengesi10/05 10: 00 İşsizlik10/05 10: 00 İnşaat maliyetleri10/05 10: 00 Kamu istihdamı11/05 10: 00 Cari denge11/05 10: 00 Sanayi üretimi11/05 10: 00 Ciro istatistikleri12/05 10: 00 Konut satışları12/05 10: 00 Kümes hayvancılığı12/05 10: 00 Süt ve süt ürünleri17/05 10: 00 Özel sektörün dış borçları17/05 10: 00 Tarım ürünleri üretici fiyatları17/05 10: 00 İstatistiklerle gençlik17/05 10: 00 Kayıtlı işsiz istatistikleri17/05 10: 00 Açık iş idari kayıtları17/05 10: 00 Ücretli çalışan istatistikleri17/05 11: 00 Bütçe dengesi18/05 10: 00 Kısa vadeli dış borçlar18/05 10: 00 İşgücü istatistikleri18/05 10: 00 Yapı izin istatistikleri18/05 10: 00 Doğum istatistikleri20/05 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu20/05 10: 00 Yurt dışı üretici fiyatları20/05 10: 00 Yurt dışı portföy yatırımları20/05 15: 00 İklim istatistikleri20/05 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/05 10: 00 Tüketici güven endeksi21/05 10: 00 Tarımsal girdi fiyatları21/05 10: 00 İşgücü girdi endeksleri21/05 10: 00 Kurulan ve kapanan şirketler24/05 11: 00 Giriş çıkış yapanlar25/05 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/05 10: 00 Reel kesim güven endeksi25/05 10: 00 Sektörel güven endeksleri26/05 10: 00 Katı yakıtlar27/05 10: 00 Bitkisel üretim 1. tahmini28/05 10: 00 Ekonomik güven endeksi28/05 10: 00 Dış ticaret dengesi28/05 10: 00 Hizmet üretici fiyatları28/05 10: 00 Uluslararası rezervler31/05 10: 00 GSYH31/05 10: 00 Motorlu kara taşıtları31/05 10: 00 Elektrik enerjisi üretim-iletim----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------27/04 17: 00 ADB tüketici güven endeksi28/04 21: 00 Fed politika faizi29/04 10: 55 Almanya işsizlik29/04 15: 30 ABD GSYH29/04 15: 30 ABD çekirdek GSYH29/04 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları29/04 15: 30 Almanya TÜFE29/04 17: 00 ABD bekleyen konut satışları30/04 09: 00 Almanya GSYH30/04 12: 00 Euro bölgesi TÜFE30/04 12: 00 Euro bölgesi GSYH30/04 16: 30 ABD kişisel gelirler30/04 16: 30 ABD kişisel harcamalar30/04 16: 30 ABD çekirdek PCE30/04 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi03/05 09: 00 Almanya perakende satışlar03/05 10: 55 Almanya imalat PMI03/05 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI03/05 16: 45 ABD Markit imalat PMI03/05 17: 00 ABD ISM imalat endeksi04/05 15: 30 ABD dış ticaret dengesi04/05 17: 00 ABD fabrika siparişleri05/05 10: 55 Almanya hizmetler PMI05/05 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI05/05 15: 15 ABD ADP özel sektör istihdamı05/05 16: 45 ABD Markit hizmetler PMI05/05 17: 00 ABD ISM hizmetler PMI05/05 24: 00 Brezilya politika faizi06/05 09: 00 Almanya sanayi siparişleri06/05 12: 00 Euro bölgesi perakende satışlar06/05 14: 00 BoE politika faizi06/05 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları06/05 15: 30 ABD işgücü maliyeti06/05 15: 30 ABD verimlilik maliyeti07/05 09: 00 Almanya sanayi üretimi07/05 15: 30 ABD tarım dışı istihdam07/05 15: 30 ABD işsizlik07/05 15: 30 ABD ortalama saatlik ücretler11/05 12: 00 Almanya ZEW eğilim endeksi12/05 09: 00 Almanya TÜFE12/05 09: 00 İngiltere sanayi üretimi12/05 09: 00 İngiltere GSYH12/05 12: 00 Euro bölgesi sanayi üretimi12/05 15: 30 ABD TÜFE12/05 15: 30 ABD çekirdek TÜFE13/05 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları13/05 15: 30 ABD ÜFE13/05 15: 30 ABD çekirdek ÜFE14/05 15: 30 ABD perakende satışlar14/05 15: 30 ABD çekirdek perakende satışlar14/05 1615 ABD sanayi üretimi14/05 1615 ABD kapasite kullanımı14/05 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi17/05 15: 30 ABD New York Fed imalat endeksi18/05 12: 00 İngiltere GDP öncü18/05 15: 30 ABD yeni konut inşaatları18/05 15: 30 ABD inşaat ruhsatları19/05 09: 00 İngiltere TÜFE19/05 12: 00 Euro bölgesi TÜFE20/05 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları20/05 15: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi20/05 16: 00 Güney Afrika politika faizi21/05 09: 00 İngiltere perakende satışlar21/05 10: 30 Almanya imalat PMI21/05 10: 30 Almanya hizmetler PMI21/05 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI21/05 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI21/05 16: 45 ABD Markit imalat PMI21/05 16: 45 ABD Markit hizmetler PMI21/05 17: 00 ABD ikinci el konut satışları24/05 09: 00 Almanya GSYH25/05 11: 00 Almanya Ifo endeksi25/05 17: 00 ABD yeni konut satışları27/05 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri27/05 15: 30 ABD GSYH27/05 15: 30 ABD çekirdek GSYH27/05 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları27/05 17: 00 ABD bekleyen konut satışları28/05 15: 30 ABD kişisel gelirler28/05 15: 30 ABD kişisel harcamalar28/05 15: 30 ABD çekirdek PCE28/05 16: 45 ABD Chicago PMI28/05 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi
31/05 15: 00 Almanya TÜFE
Kaynak: Demirören Haber Ajansı