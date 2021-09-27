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Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı yapıldı

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı yapıldı

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı Mapfre Sigorta Tırmanma Yarışı, 23 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

İSTANBUL (AA) - AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 5. ayağı Mapfre Sigorta Tırmanma Yarışı, 23 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul Otomobil Kulübü (İSOK) tarafından gerçekleştirilen 5 bin 200 metre uzunluğundaki Teke-Yeni Darlık Köyü arasındaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulan yarış, 4 kategoride mücadeleye sahne oldu.

Kategori 1'de BC Vision Motorsport takımından Taner Oruç Citroen Saxo VTS ile birinciliği kazanırken, Orçun Kuşçu Peugeot 106 GTI ile ikinciliği ve İzmirli kadın sürücü Evren Girgin de Fiat Palio ile üçüncülüğü elde etti.

Kategori 2'de BC Vision Motorsport takımından Burak Başlık Ford Fiesta R2 ile bu sezon dördüncü birinciliğini kazanırken, Castrol Ford Team Türkiye'den Serhan Türkkan Ford Fiesta R2 ile ikinci ve yine aynı takımdan Okan Tanrıverdi de Ford Fiesta R2 ile üçüncü olarak podyuma çıktı.

Kategori 3'te ise Refik Bozkurt Renault Sport Clio ile birincilik serisini İzmir, Bursa ve Kocaeli'den sonra İstanbul'da da sürdürdü. Refik Bozkurt aynı zamanda 02.47: 83 ile günün en hızlı zamanının da sahibi oldu. Renault 19 16s ile yarışan Ümit Kemal Coşkun ikinciliği elde ederken, Bahadır Sevinç de Renault Sport Clio ile üçüncülüğü kazandı.

Kategori 4'te Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışan sporculardan Ayhan Germirli birincilik kürsüsüne çıkarken, Evofone Rally Team'den Murat Can Şen ikinci ve GP Garage My Team'den Emin Cem Yalın da üçüncü oldu.

Yarışın takımlar birinciliğini ise Taner Oruç ve Burak Başlık'ın temsil ettiği BC Vision Motorsport elde etti.

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 30-31 Ekim tarihlerinde Ankara Otomobil Kulübü (ANOK) tarafından Çankaya'da organize edilecek olan 6. ayak yarışı ile devam edecek.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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