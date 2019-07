Türkiye-Rusya 16. Dönem KEK Protokolü imzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2023'te gayri safi milli hasılamızı 1 trilyon dolara, kişi başına düşen gayri milli safi hasılayı da 12 bin dolara ve toplam mal ile hizmet ihracatımızı da 332 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın eş başkanlığında Türkiye ile Rusya Hükümetlerarası 16. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı, bir otelde yapıldı. Toplantı kapsamında protokol imza töreni düzenlendi.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, 2019-2023 yılları arası kalkınma planının açıklandığını söyledi.

"2023'te gayri safi milli hasılamızı 1 trilyon dolara, kişi başına düşen gayri milli safi hasılayı da 12 bin dolara ve toplam mal ile hizmet ihracatımızı da 332 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" ifadesini kullanan Pekcan, bu çerçevede Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye'nin teknoloji, katma değer, hizmet ticaretine odaklanmayı, korumacılık yerine daha rekabetçi bir atmosferde ekonomik gelişmeyi sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Pekcan, bu hedefe ulaşırken en başta komşu ülkeler olmak üzere tüm dünyayla ekonomik açıdan entegre olmayı ön gördüklerini kaydetti.

Türkiye ile Rusya'nın ekonomik ve ticari ilişkilerinin ele alındığı Karma Ekonomik Komisyonu toplantısını başarıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Pekcan, komisyon kapsamında oluşturdukları çalışma gruplarının verimli bir şekilde çalıştığını, pozitif sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Toplantı kapsamında imzalanan protokolün ticaretten enerjiye, tarımdan ulaştırmaya, bilimden sanayiye, birçok başlığı içerdiğini aktaran Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"16. Dönem Karma Ekonomik Komisyon protokolü ticari ve ekonomik ilişkilerimizin iki ülkenin de menfaatleri doğrultusunda geliştirilmesine vesile olacaktır. İki ülke arasında tesis edilmiş olan düzenli istişare mekanizması çerçevesinde potansiyel ürün gruplarının belirlenmesi ve bunların ticaretinin artırılmasının önündeki engellerinin tespit edilmesi konusunda da mutabık kaldık."

Pekcan, protokolün, Türkiye ile Rusya gümrük idareleri arasında sağlanan iş birliğinin gelişmesine yönelik bir eylem planının hayata geçirilmesi, ilgili protokollerin yakın zamanda imzalanması, Türkiye'de belirlenen bölgelere daha fazla Rus yatırımcıların çekilmesi konularını içerdiğini belirtti. Pekcan, dijital ürünler ticareti ve elektronik ticaret alanında iş birliği yapmak, karşılıklı doğrudan yatırımların teşvik edilmesi, iki ülke yatırımcılarının karşılaştıkları sorunların çözümünde destek ve yardım mekanizmalarının çalıştırılması hususlarının da yer aldığını bildirdi.

Tataristan, Başkurdistan ile Dağıstan Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonu muhtelif bölgeleriyle Türkiye arasında altyapı projeleri, madencilik, seracılık, tarımsal sanayi, tekstil, otomotiv yan sanayi sektörleri başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi hususunda da mutabık kaldıklarını vurgulayan Pekcan, yük taşımacılığı ve liman altyapısının geliştirilmesine ilişkin eylül ayında Samsun'da Türk ve Rus armatörlerin, liman terminal operatörlerinin ve iş çevrelerinin bir araya geleceği bir toplantı düzenlenmesine karar verildiğini aktardı.

Türkiye - Rusya Tarım Yürütme Komitesi Türkiye'de toplanacak

Soçi İstanbul limanları arasında deniz yolu taşımacılığının geliştirilmesi yönünde mutabakat sağlandığını dile getiren Pekcan, şöyle dedi:

"İki ülke arasında uluslararası kara yolu ulaşım anlaşmasının imzalanmasına karar verilmiştir. Ayrıca enerji çalışma grubunda gündeme geldiği üzere, doğal gaz alım satımında uzun vadeli servis, bakım, gaz pompalama, elektro teknik, güç ekiplerinin tedarik sözleşmelerinde yürütülmesinde yerli paraların kullanılması her iki tarafın da lehine olacaktır. İki ülke arasında Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatına yönelik iş birliğinin etkin bir şekilde sürdürülmesine yönelik kararlılık devam etmektedir. Birinci ünitesi de cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 yılında teslim edilmesiyle ilgili her iki taraf da faaliyetlerini aksatmadan sürdürmektedir."

Her iki ülkenin tarım bakanlarının bir araya geleceği Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi'nin üçüncü dönem toplantısını yıl sonuna kadar Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığını aktaran Pekcan, tarafların tarım ticaretini gözden geçirdiğini, ticareti kolaylaştırmak adına bazı tedbirlerin alınması yönünde karar aldıklarını ifade etti.

Ayrıca bu protokolde diğerlerinden farklı olarak bilimsel ve sağlık yönünden de üretim ile teknolojinin geliştirilmesi yönünden üst düzey toplantılar yapıldığına değinen Pekcan, bu doğrultuda iki ülkenin sağlık bakanlıkları arasında bir mutabakat imzalanacağını bildirdi.

Pekcan, toplantının en önemli sonuçlarından birinin ülkeler arasındaki teknik engellerin kaldırılması, pazarda güvenli ürün dolaşımının sağlanmasıyla ilgili teknik düzenlemelerle ilgili alt çalışma grubu oluşturulması olduğunu söyledi.

"Daha fazla Rus turist ağırlamak isteriz"

Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin en önemli unsurlarından birinin turizm olduğunu vurgulayan Pekcan, şunları belirtti:

"2018 yılında 6 milyon turist gelmiştir. 2019 yılında daha fazla Rus turisti ağırlamak isteriz. Bu noktada MİR kart, 2019 Nisan ayı itibarıyla Türkiye'de kullanıma açılmış olup, şu ana kadar 4 milyon liralık hacme ulaşmıştır. İkili ilişkilerimizin diğer önemli ayağı da müteahhitlik sektörüdür. Bildiğiniz gibi müteahhitlerimizin Rusya'daki projelerinin toplam değeri 75 milyar dolara ulaşmıştır. Sadece iki ülke için artık geleneksel hale gelen müteahhitlik sektörü gibi gerçek entegrasyonun sağlandığı sektörler dışında e-Devlet, akıllı şehirler ve bilgi güvenliği gibi hususlar da ikili ekonomik ilişkilerimizde ele alınması öngörülmektedir."

İki ülke arasındaki gelişmelerin çok yönlü geliştiğine değinen Pekcan, her devletin de dışarıdan ithal ettiği, Türkiye'nin Rusya'dan, Rusya'nın da Türkiye'den ithal edebileceği ürünler listesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Pekcan, protokol kapsamında alınan kararların takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Rus Bakan ATM'den Mir kartı ile para çekti

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi durumda olduğuna dikkati çekti. Siyasi diyalog ile her alanda karşılıklı ilişkilerin ivme kazandığını dile getiren Novak, "Burada da kapsamlı bir toplantı yaptık. Önemli konuları ele aldık. Bir liste oluşturduk, çözümlenmesi gereken konuları değerlendirdik. Geleceğe dair neler yapabileceğimizi belirledik. Ticaret hacmimizi artırmaya yönelik yoğun çalışma içindeyiz." diye konuştu.

Pekcan ve Novak ile ilgili bakanlıklar arasında protokol imzalandı. Tören sonrası Novak, Rusya Ulusal Ödeme Kartı Mir ile otelin içinde bulunan Türkiye İş Bankası ATM'sinden 100 lira çekti.

Kaynak: AA