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Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi açıklandı

Otomobilde 8 ayaktan oluşan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi belirlendi.

30.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:34
Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi açıklandı

Otomobilde 8 ayaktan oluşan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi belirlendi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 29 Şubat'ta Sarıkamış Rallisi ile başlayacak. Sezon 24-25 Ekim'de İstanbul'da sona erecek.

2020 TOSFED Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi şöyle:

29 Şubat-1 Mart: Sarıkamış Rallisi/ Kars

4-5 Nisan: Ege Rallisi/ İzmir

25-26 Nisan: ESOK Rallisi/ Eskişehir

16-17 Mayıs: Hitit Rallisi/ Ankara

20-21 Haziran: Kocaeli Rallisi/ Kocaeli

11-12 Temmuz: Yeşil Bursa Rallisi/ Bursa


24-27 Eylül: WRC Türkiye Rallisi/ Marmaris


24-25 Ekim: İstanbul Rallisi/ İstanbul

Kaynak: AA
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