Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları, şehit Süleyman Demirel anısına İzmir'de yapılacak
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Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları, şehit Süleyman Demirel anısına İzmir'de yapılacak

11.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:14
Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları, şehit Süleyman Demirel anısına İzmir'de yapılacak

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in adının verildiği Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları, yarın İzmir'de başlayacak.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in adının verildiği Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışları, yarın İzmir'de başlayacak.

İlk kademe yarışları Kasım 2020'de Aksaray'da düzenlenen şampiyonanın ikinci kademe heyecanı, Bergama Belediyesinin ev sahipliğinde yaşanacak.

Şehir merkezinde yarın sprint gece yarışı ile başlayacak organizasyon, 13 Mart Cumartesi günü Kozak Yaylası'nda orta mesafe yarışıyla devam edecek ve 14 Mart Pazar günü sürat mesafe yarışının ardından ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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