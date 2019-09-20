20.09.2019 15:18

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) düzenleyeceği "Yöresel Peynirler Kars Buluşması" Türkiye'nin dört bir yanında üretilen yöresel peynirlere ev sahipliği yapacak.



Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'ta buluşuyor. Kars Valiliği himayesinde Serhat Kalkınma Ajansı ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklaşa düzenleyeceği "Yöresel Peynirler Kars Buluşması", 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde Kars kent merkezinde yapılacak.



Türkiye'nin dört bir yanında üretilen yöresel peynirlere, Kars'ın meşhur kaşar ve gravyer peynirleri ev sahipliği yapacak. Yöresel peynirler buluşması ile, peynir konusunda farkındalık yaratma, sinerji oluşturma, peynirlerin bilinirlik düzeylerinin arttırılması, marka oluşturma ve pazarlama gibi kavramların pekiştirilmesi hedefleniyor.



İki gün sürecek etkinlik, Yöresel Peynircilik Paneli ile başlayacak ve dünyada ve Türkiye'de yöresel peynircilik, coğrafi işaretler, yöresel peynirciliğin sosyal, kültürel ve iktisadi temelleri gibi konular ele alınacak. Etkinlikte halk oyunları gösterileri ve tadım yarışmalarına da yer verilecek. Serhat Kalkınma Ajansı tarafından ilk kez düzenlenecek olan yöresel peynirler buluşmasının geleneksel hale getirilmesi amaçlanıyor. - KARS

Kaynak: İHA