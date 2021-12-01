Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi kapılarını basına açtı

ERZURUM (DHA) - ADALET Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk defa Erzurum'da hizmete alınan Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM) basın mensuplarına tanıtıldı. Çocuk dostu uygulamalarıyla uluslararası standartların üzerinde hizmet veren ÇAM'ı tanıtan Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı'nda görevli daire başkanlarından Murat Binici, mağdur ya da tanık olan çocukların adli süreçte örselenmemesini temel bir yaklaşım olarak benimsediklerini söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla 20 Kasım 2021'de Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'nda inşa edilen Çocuk Adalet Merkezi kapılarını basın mensuplarına açtı. 'Onarıcı adalet' çerçevesinde çocukların üstün yararı gözetilerek açılan Çocuk Adalet Merkezi'ni tanıtan Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığında görevli daire başkanlarından Murat Binici, mağdur ya da tanık olan çocukların adli süreçte örselenmemesini temel bir yaklaşım olarak benimsediklerini belirtti.