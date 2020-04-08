Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım Kosova'ya ulaştı
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Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım Kosova'ya ulaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye destek amacıyla Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, Balkan ülkeleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştı.

08.04.2020 21:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:07

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye destek amacıyla Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, Balkan ülkeleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştı.

Yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, bölge ülkelerinin yetkili makamlarına teslim edildi.

Bu sabah Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait kargo uçağının taşıdığı yardım malzemelerinin üzerinde, gönderilen ülke dillerinde ve Türkçe, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözleri yer aldı.

Yardımları bölge ülkelerinde bakanlar karşıladı

Türkiye'nin gönderdiği yardımları taşıyan uçağı, Türk büyükelçilerin yanı sıra bu ülkelerin bakanları karşıladı.

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia ile Kosova Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Lumir Abdixhiku da uçağı karşılamak için havalimanlarına geldi.

Bu arada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu Balkan ülkelerinin cumhurbaşkanlarına gönderdiği mektuplar da yetkililere teslim edildi.

Karadağ ve Kosova cumhurbaşkanlarından teşekkür

Türkiye'nin gönderdiği yardımlar için Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic teşekkür mesajı yayınladı.

Thaçi mesajında, "Bu emsalsiz zamanda Kosova'ya destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye derinden minnettarız." ifadesini kullandı.

Djukanovic de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Karadağ ile Türkiye, Kovid-19'a karşı mücadelede beraber." açıklamasında bulundu.

Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic de tüm insanlık için zor geçen böyle bir dönemde yaptığı jestle gerçek dostluğunu gösteren Türk dostlarına teşekkür etti.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Kanjufca da yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye, geçen hafta da İtalya ve İspanya'ya tıbbi yardımda bulunmuştu.

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım Kosova'ya ulaştı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım Kosova'ya ulaştı
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