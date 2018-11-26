Türkiye'nin En Uzun Tünelinde Havalandırma Bacaları Takıldı

Rize-Erzurum karayolu üzerinde 12 ay ulaşım sağlamak amacıyla yapımına 2012 yılında başlanarak 2018 yılında hizmete açılan Ovit Tünelinde 3 temiz hava 3 kirli hava tahliyesi için 6 tane baca takıldı.

Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçeleri arasındaki Ovit Dağı Geçidi'nde yapılan, 14,3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun tüneli olan Ovit Tüneli'nin orta bölümünden yukarıya dağ zirvesine doğru bin 700 metre uzunluğunda havalandırma kanalı ve acil çıkış yolu tüneli yapıldı. Havalandırma için yapılan 6 tane bacanın 3 tanesi temiz hava pompalarken, 3 tanesi de kirli hava ve egzoz gazlarını dışarı atacak.

Ovit'te ulaşım 12 aya çıkmıştı

2 bin 640 metre yüksekliğiyle bölgedeki en yüksek zirvelerden olan Ovit Dağında Rize-Erzurum arasındaki karayolu kış mevsiminde çığ ve kar tehlikesi nedeniyle yılda 4-6 ay ulaşıma kapalı kalıyordu. Her yıl Ekim-Nisan ayları arasında kar dolayısıyla kapalı kalan karayolunda 2012 yılında temeli atılan 14,3 km uzunluğunda çift tüplü tünelin hizmete girmesiyle kış mevsiminde de ulaşım sağlanıyor. - RİZE