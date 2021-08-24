"Golden Cup Ortak Kümes Final Yarışması" düzenlendi
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"Golden Cup Ortak Kümes Final Yarışması" düzenlendi

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de "Golden Cup Ortak Kümes Final Yarışması" düzenlendi.

Edirne'de "Golden Cup Ortak Kümes Final Yarışması" düzenlendi.

Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye ve Bulgaristan'dan gelen yarışmacılara ait 721 güvercin katıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinden bırakılan güvercinler, 477 kilometrelik yol katetti.

Söz konusu mesafeyi 6 saat 33 dakikada tamamlayan, yarışmaya Şanlıurfa'dan katılan Hadi Yağmurlu'nun güvercini birinci oldu.

Yarışmaya Ankara'dan katılan Cenk Köse'nin güvercini ikinci, İzmir'den katılan Hamit Akçay'ın güvercini ise üçüncü oldu.

Güvercini birinci olan Hadi Yağmurlu kupa, altın kemer ve 60 bin lira ödülün sahibi oldu.

İlk 30'a giren güvercinlerin sahiplerine de kupa ve para ödülü verildi.

Türkiye Güvercin Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tayyar Başaran, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki güvercin severlerin Edirne'de yapılan organizasyonda bir araya geldiklerini belirtti.

Başaran, organizasyonu düzenleyen Cesur Pakarda'ya teşekkür etti.

Pakarda ise Türkiye'nin her yerinden güvercin severlerin katıldığı bir organizasyonu düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'Golden Cup Ortak Kümes Final Yarışması' düzenlendi
'Golden Cup Ortak Kümes Final Yarışması' düzenlendi
'Golden Cup Ortak Kümes Final Yarışması' düzenlendi
'Golden Cup Ortak Kümes Final Yarışması' düzenlendi
'Golden Cup Ortak Kümes Final Yarışması' düzenlendi
'Golden Cup Ortak Kümes Final Yarışması' düzenlendi
'Golden Cup Ortak Kümes Final Yarışması' düzenlendi
'Golden Cup Ortak Kümes Final Yarışması' düzenlendi
'Golden Cup Ortak Kümes Final Yarışması' düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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