Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, büyük Şii dini mercilerden el-Hekim'in Necef'teki taziye törenine katıldı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, büyük Şii dini mercilerden Ayetullah Muhammed Said el-Hekim'in Necef'teki taziye törenine katılarak başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, büyük Şii dini mercilerden Ayetullah Muhammed Said el-Hekim'in Necef'teki taziye törenine katılarak başsağlığı dileklerini iletti.

Güney, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Büyük Ayetullah Seyyid Muhammed Said El-Hekim'in vefatından dolayı Şii aleminin acısını paylaşmak ve taziyelerimizi sunmak üzere Necef yolundayız." paylaşımında bulundu.

Büyükelçi Güney'in, Necef'ten paylaştığı görüntüde de, Hazreti Ali'nin mezarının bulunduğu külliyedeki taziye töreninde Şii din adamlarına taziye dileklerini ilettiği görüldü.

Şiilerin Necef'teki 4 büyük dini mercilerden birisi olan 87 yaşındaki Hekim, 3 gün önce kalp krizi sonucu vefat etmişti. Hekim, bugün yapılan resmi törenle İmam Ali Külliyesi'nde toprağa verildi.

Hekim'in taziye merasimine Başbakan Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve çok sayıda siyasi ve dini lider katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp