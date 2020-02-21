Türkiye Motosiklet Federasyonu, 2020 yılı yarış takvimini açıkladı
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), motokros, enduro, süper enduro, süpermoto ve drag kategorilerinde Türkiye şampiyonalarının 2020 yılı takvimini duyurdu.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), motokros, enduro, süper enduro, süpermoto ve drag kategorilerinde Türkiye şampiyonalarının 2020 yılı takvimini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020 sezonu, 21 Mart'ta Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek Enduro Şampiyonası'yla başlayıp, 15 Kasım'da yine Fethiye'de Motokros Şampiyonası'yla sona erecek.
Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağı ise 4-6 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek.
TMF'nin 2020 yılı yarış takvimi şöyle:
Motokros Şampiyonası:
18-19 Nisan: Kaynaşlı/ Düzce
9-10 Mayıs: Gönen/ Balıkesir
30-31 Mayıs: Çatalca/ İstanbul
11-12 Temmuz: Gemlik/ Bursa
7-8 Kasım: Kumluca/ Antalya
14-15 Kasım: Fethiye/ Muğla
Enduro Şampiyonası:
21-22 Mart: Fethiye/ Muğla
11-12 Nisan: Kemer/ Antalya
13-14 Haziran: Bergama/ İzmir
3-4 Ekim: Sarıyer/ İstanbul
24-25 Ekim: Kepez/ Antalya
Süper Enduro Şampiyonası:
4-5 Nisan: Bodrum/ Muğla
30-31 Mayıs: İznik/ Bursa
4-5 Temmuz: Bergama/ İzmir
25-26 Temmuz: Azdavay/ Kastamonu
15-16 Ağustos: Kartepe/ Kocaeli
Süpermoto Şampiyonası:
25-26 Nisan: Drama/ Yunanistan
16-17 Mayıs: İzmir
6-7 Haziran: Plevne/ Bulgaristan
20-21 Haziran: İzmir
3-4-5 Temmuz: Köstendil/ Bulgaristan
Drag Şampiyonası:
28-29 Mart: Kepez/ Antalya
5-6-7 Haziran: Kepez/ Antalya
18-19-20 Eylül: Kepez/ Antalya
10-11 Ekim: Kepez/ Antalya