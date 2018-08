Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı Yardımcı'dan, marketlere minyatür koçlu gönderme

ANTALYA - Hayvan satış yerini gezen Türkiye Kasaplar Odası Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, zincir marketlerin 'mini koç' diye sattığı 12 kiloluk kurbanlık etlere tepki göstererek, "Bir de utanmadan 'mini koç' yazıyorlar. 12 kiloya koç mu olur?" diyerek tepki gösterdi.

Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kepez ilçesi Varsak Çamlıca Mahallesi'ndeki kurban satış noktalarını gezdi. Osman Yardımcı, kurban satıcılarına sahte para kalemi dağıtıp, bilgilendirmelerde bulundu.

Marketlerin 12 kiloya 'mini koç' satmasına tepki gösteren Yardımcı, "Bunlar mini koç değil bunların en küçüğü 25 kilo gelir. Hiç 12 kiloluk koç olur mu? Bunlar minyatür mü yapıyorlar? Et satıyorlar, kurban kesmiyorlar. Nasıl 12 kilo et olur? Bizim dini vecibelerimizle uğraşmayın. Bir de utanmadan yanına 'mini koç' yazıp kilosunu 90 liradan satıyorlar "dedi.

Vatandaşlara, 'Marketlerden et almama hakkınızı kullanın' diye uyarıda bulunan Başkan Osman Yardımcı, marketlerin kurbanları depolamaya başladığını söyledi. Yardımcı, "Aynı zamanda poşetliyorlar, naylona koyuyorlar. Aynı gün kesilen hayvan poşetlenemez, koku yapar. Vatandaşlar marketlerden aldıkları kurbanları sorsunlar. Vatandaşı kandırmayalım, dini vecibelerimizle uğraşmayalım" ifadelerini kullandı.

Yardımcı, 2 minyatür koçu eline alıp, "Mini mini koçlar, işte bunlar bayramda evlere servis yapılacak" diye, marketlere göndermede bulundu.