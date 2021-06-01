Türkiye kapıyı açıyor, Gürcistan kapatıyor
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Türkiye kapıyı açıyor, Gürcistan kapatıyor

Türkiye kapıyı açıyor, Gürcistan kapatıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkgözü sınır kapısında Gürcistan tarafı kabul etmediği için geçişler yapılamıyor.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkgözü sınır kapısında Gürcistan tarafı kabul etmediği için geçişler yapılamıyor.

İki yıldır kapalı olan Türkgözü sınır kapısının açılması için Haziran 2020 tarihinde karar verilmesine rağmen Gürcistan yeterli sağlık elemanları olmadığı için geçişleri kabul etmemiş ve sadece tırların geçişine izin verilmişti.

Yeni alınan karara göre ise kapı 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle tamamen açılmış olmasına rağmen Gürcistan yine izin vermediği için İran'dan gelen 6 kişilik aile kabul edilmeyerek Sarp sınır kapısına gitmeleri istendi.

Türkgözü sınır kapısında Türkiye tarafında her türlü hizmet verilirken, sağlık ve güvenlik görevlileri de görevlerini sürdürüyor. Sağlık görevlileri tarafından şimdilik sadece gelen tır şoförlerinin kontrolü yapılarak, geçişleri sağlanıyor. Günlük tır geçişlerinin ise ortalama 100 tır olduğu belirtildi.

Gürcistan'a sadece Sarp sınır kapısından geçilebiliyor. - ARDAHAN

Türkiye kapıyı açıyor, Gürcistan kapatıyor
Türkiye kapıyı açıyor, Gürcistan kapatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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