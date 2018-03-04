Türkiye Itb'ye "Truva Atı" ile Gidecek

Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un da katılacağı Berlin 52. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'nda "Truva Atı" ile yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek ITB Fuarı'na, 7 Mart'ta Türkiye'nin tanıtımını gerçekleştirmek için Bakan Kurtulmuş da iştirak edecek.

Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki kültürel değerlerinin sunumunun yapılacağı fuara, "2018 Troya Yılı" tanıtımları ile "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Kastamonu damgasını vuracak.

Antalya, İstanbul, Ege bölgesi ve Anadolu'nun öne çıkarılacağı 3 bin 79 metrekarelik Türkiye standında, Türk Hava Yolları ile 20 seyahat acentası, 50 otel, 20 valilik, 40 birlik, dernek, belediye ile kalkınma ajansı yer alacak.

Türkiye'nin tanıtılacağı fuar için "Truva Atı" ve "Kastamonu Mutfağı" Almanya'nın başkenti Berlin'e taşınacak.

Geleneksel el sanatları tanıtılacak

Ayrıca, fuarda kurulacak Türkiye standında "sanatçı mahallesi" oluşturulacak. Bu kapsamda, geleneksel el sanatlarının tanıtılacağı mahallede hat, çini, ebru, cam, çömlek ve kazaz (tel işleme) sanatçıları eserlerini sergileyecek.

Türkiye'nin Almanya pazarında etkin şekilde tanıtılması için fuar kapsamında düzenlenecek özel etkinliğe, "Türkiye'nin Turizmde Yeni Vizyonu" ve "Troia Antik Kenti" panelleriyle katılım sağlayacak Kültür ve Turizm Bakanlığı ise stant ziyaretçilerine geleneksel Türk lezzetlerinden ikramlarda bulunacak.

Kurtulmuş'un katılımıyla Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Bakanlar Toplantısının düzenleneceği fuarın ikinci gününde, Türk yetkiler turizm endüstrisinin güncel durumu ve yeni tanıtım stratejilerinin değerlendirileceği basın toplantısı yapacak.

Berlin'de gerçekleştirilecek ITB Fuarı 7-11 Mart'ta ziyaret edilebilecek.

Avrupalı turist sayısı yeniden artacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurtulmuş, geçtiğimiz yıl 184 ülkeden yaklaşık 170 bin kişinin ziyaret ettiği fuarın, Türkiye'yi ziyaret edecek Avrupalı turist sayısına da doğrudan etki edeceğine dikkati çekti.

Turizmi ve kültürü birer yumuşak güç unsuru olarak kullandıklarını belirten Kurtulmuş, "Türkiye, turizmde geçtiğimiz yıl olağanüstü bir performans ortaya koydu. 2018 yılının ise turizmde fevkalade güzel geçeceğini yabancı tur operatörleri de ifade ediyor ve yüzde 70'lere varan rezervasyon artışlarına işaret ediyorlar. Turizmde hedeflediğimiz bu yılki büyük yükselişimizde en önemli paydaşın yine Almanya olacağına ve Alman misafirlerimizin sayısının bu yıl çok daha fazla artacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, ITB Fuarı'nın, Türkiye'nin kültürel zenginliklerini ve doğal güzelliklerini yansıtacağı yeni bir durak olacağını vurgulayarak, "2018 Troya Yılı" ile Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'ya uluslararası turizm buluşmalarında önem verdiklerini bildirdi.

Kurtulmuş, fuarda Türkiye'nin tatil imkanlarını, alternatif turizm türlerini ve kültürel mirasını anlatacaklarını kaydetti.