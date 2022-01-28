Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor

AA, Orhan Kuzu - Spor
 - Güncelleme:
Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları yapıldı.

KARABÜK (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları yapıldı.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçlarda, Manavgat Belediyesi, Uludağ Sağırlar'ı, Gölcük de Van İşitme Engelliler Kulübü'nü 3-1'lik skorlarla mağlup etti.

Organizasyonun son günü yarın Gölcük ile Manavgat Belediyesi arasında final, Van İşitme Engelliler Kulübü ile Uludağ Sağırlar arasında da üçüncülük maçı oynanacak.

AA / Orhan Kuzu - Spor

Voleybol Şampiyonası, Spor Federasyonu, Türkiye, Karabük, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title