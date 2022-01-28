Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor

KARABÜK (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları yapıldı.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçlarda, Manavgat Belediyesi, Uludağ Sağırlar'ı, Gölcük de Van İşitme Engelliler Kulübü'nü 3-1'lik skorlarla mağlup etti.

Organizasyonun son günü yarın Gölcük ile Manavgat Belediyesi arasında final, Van İşitme Engelliler Kulübü ile Uludağ Sağırlar arasında da üçüncülük maçı oynanacak.