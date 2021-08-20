Türkiye ile Irak arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı
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Türkiye ile Irak arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı

Türkiye ile Irak arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Türkiye ile Irak arasında Savunma Sanayii İşbirliği (SSİ) Anlaşması, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) imzalandı.

Türkiye ile Irak arasında Savunma Sanayii İşbirliği (SSİ) Anlaşması, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, imzalar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Irak Cumhuriyeti Askeri Sanayileşme Kurulu Başkanı Mohamed Saheb Al-Daraji tarafından atıldı.

Anlaşma, Türkiye ve Irak arasında iş birliğinin kurumsallaştırılarak iki ülke arasında savunma sanayi alanında gerçekleştirilecek karşılıklı iş birliği faaliyetlerinin esaslarını kapsıyor.

SSİ Anlaşması, tarafların güvenlik kuruluşlarının ihtiyacı olan her tür savunma sanayi ürün ve hizmetinin doğrudan tedariki, geliştirilmesi, üretilmesi, üçüncü taraflara satılması, envanterde bulunan sistem ve platformların bakım, idame, modernizasyonları, teknoloji transferi, eğitim, bilgi ve belge alışverişlerini içeriyor.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek "Savunma Sanayii İşbirliği Toplantıları" ile bu toplantılarda belirlenen iş birliği konularının olgunlaştırılarak takip edilmesini sağlayan resmi ve teknik heyet ziyaretleri de bu anlaşma kapsamında icra edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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