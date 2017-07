'Türkiye Hizaya Gelsin' Demek Küstahlıktır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rum lider Nikos Anastasiadis'in, Türkiye ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "'Türkiye hizaya gelsin' demek bir saygısızlıktır, küstahlıktır. Türkiye her zaman doğru yoldadır. Kıbrıs Türk halkı da öyle" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans Montana kentinde düzenlenen "Kıbrıs Konferansı" kapsamında Le Regent Kongre Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rum lideri Nikos Anastasiadis'in "Türkiye hizaya gelmeli" açıklamasının hatırlatılması üzerine Çavuşoğu, "Bu bir kere küstahça bir kelime. Türkiye hizaya gelmeli ne demek? Türkiye başından beri burada Genel Sekreterin çizdiği çerçevenin içindedir. Başlangıçta bu çerçevenin tamamen dışında saçma sapan öneride bulunup da sonra uyarılarla o çizgiye getirilen o kişilerin Türkiye'ye hizaya gelsin demeye hakkı yoktur. Bu çerçevenin dışında olan bunların (Rumların) verdiği tekliflerdir. 'Türkiye hizaya gelsin' demek bir saygısızlıktır, küstahlıktır. Türkiye her zaman doğru yoldadır. Kıbrıs Türk halkı da öyle. Dolayısıyla bu söylemleri reddediyoruz" diye konuştu.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'ın, "Biz rahatız, gergin olan Türk tarafı" sözlerine ilişkin Çavuşoğlu, "Bizim gergin olduğumuzu gördünüz mü? Biz kendimizden eminiz. Ne istediğimizi biliyoruz. Hiçbir zaman da gergin olmadık. Hoşlarına gitmeyen şeyler söylediğiniz zaman 'Türk tarafı gergin oluyor.' Kıbrıs Türk halkı 'benim güvenlik endişelerim var. Bu endişelerimin giderilmesi lazım' dediği zaman da bunu anlamak yerine de Kıbrıs Türk tarafına 'senin niye endişen var' diye suçlama ve sorgulama eğilimi içindeler. Biz herkesi mutlu edeceğiz diye buraya gelmedik. Kıbrıs Türk halkının çıkarı ve Türkiye'nin çıkarları bizim için burada esastır" şeklinde konuştu.



Bakan Çavuşoğlu Kıbrıs Konferansı ile ilgili, "Kendimizden emin bir şekilde, yapıcı bir anlayışla bugüne kadar süreci sürdürmeye çalışıyoruz. Olay budur" dedi.



