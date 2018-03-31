Türkiye Hafızına Veda Ediyor!

Hikayesi ve aksiyon dolu sahneleriyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran 'SÖZ'ün yeni bölümünde başarılı oyuncu Mustafa Yıldıran'ın hayat verdiği sevilen karakter Hafız şehit düşüyor.

HAFIZ HAİN BİR PUSUDA ŞEHİT DÜŞÜYOR

Dizinin yayınlanan 40. bölüm fragmanında; başarılı oyuncu Mustafa Yıldıran'ın hayat verdiği ve milyonların gönlüne taht kuran Hafız, teröristler tarafından kurulan hain bir pusuda şehit düşüyor. Aldıkları acı haber karşısında intikam yemini eden Yavuz, Keşanlı, Çaylak, Avcı, ve Aşık'ın şehit düşen Hafız'a yürekleri burkan vedası ekrana geliyor. Eşi Fatma'yı bir teröristin oynadığı oyunla acı bir şekilde kaybeden Hafız'ın beklenmeyen ölümü izleyenleri derinden sarsacak.