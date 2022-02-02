Türkiye fındık ihracatından 5 ayda 1,2 milyar dolar gelir sağladı - Haberler Ekonomi
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Türkiye fındık ihracatından 5 ayda 1,2 milyar dolar gelir sağladı

AA, Atakan Çıtlak - Ekonomi
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Türkiye fındık ihracatından 5 ayda 1,2 milyar dolar gelir sağladı

Türkiye, 2021-2022 ihraç sezonunun ilk 5 ayında 1,2 milyar dolarlık fındık dış satımı yaptı.

Türkiye, 2021-2022 ihraç sezonunun ilk 5 ayında 1,2 milyar dolarlık fındık dış satımı yaptı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2021-31 Ocak 2022 gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Sezonun 5 aylık döneminde, 190 bin 428 ton fındık satışı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, 1 milyar 161 milyon 822 bin 98 dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.

AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi

İhracat, Türkiye, Fındık, dolar, Ekonomi, Haber

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