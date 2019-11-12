12.11.2019 15:22 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:22

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye ve Filistin taraflarının ikili anlaşmalar üzerinde çalıştığını belirterek, "Ticaret ve zanaat odaları arasındaki iş birliğini geliştirmek için olan anlaşmalar... Bu tür anlaşmalar, gelecek için umut vadediyor." dedi.



Türkiye-Filistin İş Konseyi 17. Ortak Toplantısı ve ikili iş görüşmeleri, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilerin eskiye dayandığını ve çok derin olduğunu belirterek, sevgi ve saygı içeren bu ilişkilerin geleceğe dair büyük beklentiler içerdiğini ifade etti.

Mustafa, iki ülke arasında sanayi ve ticaret gibi pek çok alanda ilişkilerin kurumsallaşması için çabaların sürdüğünü ifade ederek, "Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar başarılı oldu. Türkiye ve Filistin taraflarından da delegasyonlar oluşmaya devam ediyor. İkili anlaşmalarımız üzerinde çalışıyoruz. Ticaret ve zanaat odaları arasındaki iş birliğini geliştirmek için olan anlaşmalar... Bu tür anlaşmalar gelecek için umut vadediyor." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret rakamlarını değerlendirmenin zorluğuna işaret eden Mustafa, Türkiye'den Filistin'e ihraç edilen ürünlerin bir kısmının İsrail üzerinden ülkeye girmesi sebebiyle bu ticaretin kayıtlarında farklılıklar olduğunu kaydetti.

Dünyanın birçok yerinde yaşayan Filistinlilerin de Türkiye ile aktif ticaret yaptığını ifade eden Mustafa, "Bir sürü Filistinli aile, dünyanın birçok ülkesinden istediği Türk ürünlerini ithal ediyor. Ama bu rakamlar maalesef Filistin hanesine değil, ithal eden ülkenin hanesine yazıldığı için size tam anlamıyla aksettiremiyoruz." diye konuştu.



Mustafa, geçen ay Suriye'nin kuzeyindeki terör oluşumlarına karşı yapılan Barış Pınarı Harekatı'na da değinerek, "Barış Pınarı Harekatı başladığında çok büyük bir algı operasyonu başlatıldı. Filistinlilerin bu harekatın karşısında durduğuna ve Türkiye'yi tenkit ettiğine dair algı operasyonuydu. Buna benzer yalan haberler çıktı. Doğruluğu olmayan haberlerdi." ifadelerini kullandı.



"Filistin'e yapılacak olan sanayi bölgesinin bir model olacağını düşünüyoruz"

Filistin-Türkiye İş Konseyi Başkanı Mohammad Alamour da Filistin içerisinde yapılan herhangi bir yatırımın çok tehlikeli olduğuna dair genel bir görüş olduğunu, herhangi bir çabaya değmeyen bir yatırım kanaati oluşturulduğunu söyledi.

Alamour, Filistin'de olan yatırımın, aslında çok güçlü ve yatırım fırsatları olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Filistin toprağı bereketli topraklardır. Filistin'e olan yatırımların maddi dönüşü fazladır. Geçen hafta 50'nci yılını kutladığımız bir etkinlikteydik. Bir ilaç fabrikasının kuruluş yıl dönümüydü. İşgalin başladığı zamanda tesis olmuş bir fabrikaydı. Bu bir başarı hikayesidir. Bu başarı hikayesi çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğunun delilidir. Sanayi bölge yapımıyla ilgili prosedürlerin başladığını belirtmek istiyorum. Tekrar bir anlaşma söz konusu. Bu anlaşma, Türkiye'nin yardımıyla gerçekleşmiş bir adım. Yeni bir sanayi bölgesi yapımıyla adımları atılmaya başlandı. İş adamları konseyi olarak bu bölgenin bir model olacağını düşünüyoruz."

"2018 yılında Türkiye ile Filistin arasında ihracatımız 657 milyon dolar oldu"

Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı Cemalettin Kerim ise DEİK etkinliklerinin; üst düzey temsilciler, siyasiler ve iş insanları ile girişimcileri bir araya getirdiğini, bu etkinliklerde nitelikli iş birliklerinin artması için çalışmalar gerçekleştirildiğini anlattı.



1985 yılında kurulan DEİK'in Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere dış ekonomik ilişkilerini yürüttüğünü ve yatırım imkanları ile iş geliştirme çabalarına katkı sunduğunu ifade eden Kerim, yerel ve uluslararası toplantılar ile iş birlikleri ve ticaret hacminin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kerim, "Türkiye ve Filisitin İş Konseyi olarak, periyodik olarak 6 ayda bir etkinlik düzenleyerek iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesini ve karşılıklı ticaret hacminin artırılmasını hedefliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği ile paylaştığımız verilere göre, 2018 yılında Türkiye ile Filistin arasında toplam ihracatımız 657 milyon dolar, ithalat ise 7 milyon 760 bin dolar olmuş. 2004 yılında göre mukayese edildiğinde yüzde 100 artış olmuş." diye konuştu.

Kaynak: AA