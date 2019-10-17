Türkiye, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü sırada

17.10.2019 13:14

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) kulüp ve ülke sıralamaları FIBA tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, turnuvaya katılım konusunda net ve şeffaf ilkeler belirleyen BCL'nin, hem kulüp hem de ülke sıralamalarını içeren bir erişim listesi geliştirdiği belirtildi.

Ülke sıralamasında Türkiye üçüncü gösterilirken, kulüp sıralamasında Teksüt Bandırma üçüncü, Beşiktaş Sompo Sigorta da beşinci durumda yer aldı.

Kulüp sıralamasının performansa göre toplanan puanlarla oluştuğu, bu sıralamanın BCL'ye katılan kulüplerin sınıflandırılmasında ve kura çekimlerinin çeşitli aşamalarında kullanılacağı kaydedildi. Son üç sezonda toplanan puanların, her yeni sezonun sıralaması belirlenmeden önce dikkate alınacağı ifade edildi.

Kulüplerin topladığı puanlarla oluşturulan BCL Ülke Sıralaması ise yıllık olarak kazanılan toplam puanın, aynı sezon turnuvaya o ülkeden katılan kulüp sayısına bölünmesiyle belirleniyor.

Bu sıralamanının, her ülkeden BCL'nin çeşitli aşamalarına katılacak kulüp sayısını belirlemek için kullanılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA